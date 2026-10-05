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VK опубликовал гид по «Фандом Фесту»

VK опубликовал гид по «Фандом Фесту»

«Фандом Фест ВКонтакте» состоится на ЦСКА Арене 10 и 11 октября. На сцене выступят BewhY, W24, WEIYI, LIDA, Милош Бикович, Максим Матвеев и другие.

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