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Азмун – приоритетный вариант для «Ромы», Шомуродов – альтернативный

«Рома» ведет поиски нападающего по просьбе нового тренера команды Жозе Моуринью. По информации сайта журналиста Джанлуки Ди Марцио, приоритетной кандидатурой на данный момент является форвард «Зенита» Сердар Азмун, но вариант с иранцем может оказаться сложным из-за серьезной конкуренции с «Байером» и высокой стоимости.

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