Вода дорожает. Сколько будут платить за нее жители Кишинева

Стоимость услуги водоснабжения для жителей муниципия Кишинев может возрасти почти на 40% после обращения муниципального предприятия «Apă-Canal Chișinău» с ходатайством об изменении среднего тарифа на воду.
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