Комсомольская правда

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Город Тутаев — три имени и десятки проблем

Город Тутаев — три имени и десятки проблем

Продолжение. Часть 1. Часть 2. Часть 3. Часть 4. Часть 5. Судите сами: у него три названия, два месяца в году попасть из одной части в другую можно только в объезд через облцентр, и совсем скоро он войдет в Золотое кольцо (Путин распорядился).

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