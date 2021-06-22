Город Тутаев — три имени и десятки проблем

Продолжение. Часть 1. Часть 2. Часть 3. Часть 4. Часть 5. Судите сами: у него три названия, два месяца в году попасть из одной части в другую можно только в объезд через облцентр, и совсем скоро он войдет в Золотое кольцо (Путин распорядился).