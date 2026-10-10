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Финансовая независимость в браке: как иметь свои деньги и не разрушить отношения

Почему финансовая независимость важна для женщины Финансовая независимость в браке — это не про недоверие к партнеру или желание спрятать деньги.

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