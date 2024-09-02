Сентябрь начался продажами, юань укрепляется

Российский рынок открыл торги в понедельник, 2 сентября, снижением ключевых индикаторов на 1,35%. Индекс МосБиржи в первые минуты основной сессии опустился до 2 615,38 пункта, индекс РТС просел до 903,09 пункта.
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