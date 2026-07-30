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«Небесный кочевник» Xiaomi вызвал ажиотаж и привлёк мошенников. Никаких «секретных F-кодов» и привилегированных мест в очереди нет

«Небесный кочевник» Xiaomi вызвал ажиотаж и привлёк мошенников. Никаких «секретных F-кодов» и привилегированных мест в очереди нет

Это огромный внедорожник Xiaomi длиной 5,3 м, с гарантией 8 лет и расходом всего 5,7 л на 100 км30 июля Xiaomi проведет презентацию новой серии автомобилей Skynomad, однако полноценный старт продаж в этот день не состоится.

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