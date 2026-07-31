Западный берег и сектор Газа. По сообщениям, в утренние часы по местному времени десятки израильских поселенцев и сил безопасности штурмовали районы в Наблусе и вокруг него и Телле в мухафазе Наблус на Западном берегу; Силы безопасности применили слезоточивый газ в Телле.
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