Западный берег и сектор Газа. По сообщениям, в утренние часы по местному времени десятки израильских поселенцев и сил безопасности штурмовали районы в Наблусе и вокруг него и Телле в мухафазе Наблус на Западном берегу; Силы безопасности применили слезоточивый газ в Телле.