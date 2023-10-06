Нейросеть представила фильм «Оно» работы Хаяо Миядзаки

«Оно» в стиле аниме / © Midjourney «Оно» в стиле аниме / © Midjourney «Оно» в стиле аниме / © Midjourney «Оно» в стиле аниме / © Midjourney «Оно» в стиле аниме / © Midjourney «Оно» в стиле аниме / © Midjourney «Оно» в стиле аниме / © Midjourney «Оно» в стиле аниме / © Midjourney «Оно» в стиле аниме / © Midjourney .