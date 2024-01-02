«Будет еще более безумным»: Илон Маск сделал прогноз на 2024

Американский миллиардер не видит поводов для оптимизма Фото: Cecilia Fabiano/ Keystone Press Agency/ Global Look Press Илон Маск любит делать предсказания, поэтому и в первые дни Нового года тоже не удержался от прогнозов.
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