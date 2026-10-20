© ShutterstockПочти сто мужчин из Канады и Великобритании, чьи партнерши находятся в периоде менопаузы, сообщили исследователям о недостаточной информированности о менопаузе и нехватке практических навыков: большинство не понимало, какие процессы происходят с близким человеком, и не знало, как ему помочь.
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