© ShutterstockПочти сто мужчин из Канады и Великобритании, чьи партнерши находятся в периоде менопаузы, сообщили исследователям о недостаточной информированности о менопаузе и нехватке практических навыков: большинство не понимало, какие процессы происходят с близким человеком, и не знало, как ему помочь.