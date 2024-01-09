Axios: Израиль против возвращения жителей Газы на север без сделки по заложникам

Израиль не позволит палестинцам вернуться в северную часть Газы в условиях отсутствия соглашения с ХАМАС по освобождению заложников, об том израильские официальные лица намерены сообщить госсекретарю США Энтони Блинкену.
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