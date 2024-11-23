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Джо Байден назвал себя своим мужем: я горжусь этим больше всего

Джо Байден назвал себя своим мужем: я горжусь этим больше всего

Президент США Джо Байден в очередной раз оговорился, назвав себя своим же мужем. Инцидент произошёл на торжественном ужине в Белом доме.

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Комментарии
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СК
Сергей Карабухин
Легче прикинуться идиотом-дурачком, чтоб только не нести ответственность за совершённые преступления перед человечеством. Кровавый – Джо....Наполеон, Гитлер, Зеленский, Байден, Нетаньяху, Макрон... Все понесут заслуженное наказание в истории человечества.....Никто не уйдёт от ответственности..... ..Скоро фашистского США не будет, скоро фашистской Британии – не будет, как и фашистской Франции – не будет, как и фашистской Германии – не будет, как и фашистской Польши – не будет, как и фашистского Евросоюза – не будет, как и фашистского НАТО – не будет. Да будет так!…..Аминь им всем!
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