4 знака зодиака, которых ждет удача в июле 2024 года Алёна ЮрьеваИюль 2024 года обещает стать важным и благоприятным временем для всех знаков зодиака благодаря влиянию трех мощных планет — Марса, Венеры и Меркурия.
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