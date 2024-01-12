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В РФ могут повысить оплату за сверхурочную работу

В РФ могут повысить оплату за сверхурочную работу

В ТК РФ могут быть внесены изменения, предполагающие увеличение оплаты за сверхурочную работу. Соответствующий законопроект находится на рассмотрении в нижней палате российского парламента, сообщает Telegram-канал Госдумы.

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