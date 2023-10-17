Сколько местной продукции реализовали на первой сельхозярмарке в Караганде

Оживлённо было в минувшую субботу в Караганде, на территории ТРЦ «Global City». На первую осеннюю ярмарку «Ауыл Береке – 2023» свою продукцию привезли больше 100 сельхозтоваропроизводителей из семи районов.
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