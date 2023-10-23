Кадыров подарил «Гелендваген» бойцу Чимаеву после победы на турнире UFC

Глава Чечни Рамзан Кадыров подарил автомобиль Mercedes G-класса («Гелендваген») бойцу Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хамзату Чимаеву после победы над Камару Усманом на турнире UFC 294 в Абу-Даби.
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