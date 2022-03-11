Хави о 0:0 с «Галатасараем»: «Мы заслужили как минимум 1:0, если говорить честно и справедливо»

Хави высказался об игре «Барселоны» против «Галатасарая» (0:0). «Два фактора [повлияли]. Они очень хорошо оборонялись, действовали очень интенсивно, агрессивно.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх