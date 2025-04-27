Чей Крым: какие страны мира могут поддержать Трампа, если США признают Крым российским

Если США признают Крым российским, Украине придется смириться, пишет "Фокус". При этом поддержать присоединение Крыма могут государства Глобального Юга и даже некоторые страны ЕС, например, Венгрия и Словакия, отмечает автор статьи.
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