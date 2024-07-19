Телеведущая Анфиса Чехова рассказала, что пообедала с Пьером Ришаром и его женой

Телеведущая Анфиса Чехова пообедала с Пьером Ришаром и его женой, которая на 25 лет моложе актера. Артистка встретилась с супругами в ресторане в Монако и рассказала в личном блоге, чем ее впечатлила знаменитая пара.
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