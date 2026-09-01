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ИА Регнум

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Число погибших при сходе селя в Непале увеличилось до 987 человек

Число погибших при сходе селя в Непале увеличилось до 987 человек

Число погибших в связи со сходом селевого потока в Непале выросло до 987 человек. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

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