Киев надеется, что теперь Израиль начнет поставки оружия Украине

Владимир Самборский Пытаются тащить со всего мира леньги и оружие. Особенно нравится - на безвозмездной основе!

Геннадий Бережнов Однако Израиль поставлять будет, но не бесплатно! И нет выхода для Клоуна - еврея! Сдал своих на десятилетний или более срок выплаты долга США, печеники стоят очень дорого!