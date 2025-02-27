Наш потерянный мир
ГлавнаяНовые темы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Наш потерянный мир

34 312 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Геннадий Бережнов
    Дураков там штампуют по понедельникам и отправляют в разные страны с вирусом Бандеры!Новый посол Зелен...
  • Александр24
    Если война и мобилизация не коснётся конкретного хохла, то тогда, все, как один (аж, 100%), проголосуют за войну с "р...Готовы ли украинц...
  • С С
    Хохла проще убить, чем выбить из его головы всякую мечту. Это не истребимо. Надо сократить окраину до минимума, чтобы...Новый посол Зелен...

Киев надеется, что теперь Израиль начнет поставки оружия Украине

Киев надеется, что теперь Израиль начнет поставки оружия Украине

Среди израильского населения и политиков очень популярна поддержка Украины в антироссийской войне. Об этом в эфире «Лучшего радио Израиль» заявил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Самборский
Пытаются тащить со всего мира леньги и оружие. Особенно нравится - на безвозмездной основе!
Ответить
20 час.
Геннадий Бережнов
Однако Израиль поставлять будет, но не бесплатно! И нет выхода для Клоуна - еврея! Сдал своих на десятилетний или более срок выплаты долга США, печеники стоят очень дорого!
Ответить
20 час.
РУ
Раиса Утропова
А как же иначе? Украина - это их страна, которая состоит из евреев, за небольшим исключением, а Одесса - столица.
Ответить
20 час.
наверх