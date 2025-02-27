Среди израильского населения и политиков очень популярна поддержка Украины в антироссийской войне. Об этом в эфире «Лучшего радио Израиль» заявил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Киев надеется, что теперь Израиль начнет поставки оружия Украине
Комментарии
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Владимир Самборский
Пытаются тащить со всего мира леньги и оружие. Особенно нравится - на безвозмездной основе!
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20 час.
Геннадий Бережнов
Однако Израиль поставлять будет, но не бесплатно! И нет выхода для Клоуна - еврея! Сдал своих на десятилетний или более срок выплаты долга США, печеники стоят очень дорого!
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20 час.
РУ
Раиса Утропова
А как же иначе? Украина - это их страна, которая состоит из евреев, за небольшим исключением, а Одесса - столица.
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20 час.
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