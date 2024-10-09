Зеленский призвал союзников хотя бы пригласить Украину в НАТО

НАТО должно усилить позицию Украины, пригласив ее в альянс, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский 9 октября на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем.
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