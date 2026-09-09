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Царьград

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Минобороны РФ: Средства ПВО уничтожили 108 украинских дронов

Минобороны РФ: Средства ПВО уничтожили 108 украинских дронов

Министерство обороны РФ сообщило о перехвате и уничтожении 108 украинских беспилотников средствами ПВО в среду в период с 8:00 до 20:00.

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