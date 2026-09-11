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Monument Bank отложил токенизацию депозитов на $250 млн из-за регулирования

Monument Bank отложил токенизацию депозитов на $250 млн из-за регулирования

Британский Monument Bank перенес запуск проекта по токенизации розничных депозитов объемом $250 млн.

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