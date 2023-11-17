Иранский седан, который мощнее, удобнее и дешевле российского хита. В Россию привезли крупную партию Iran Khodro Dena со 150-сильным мотором и «автоматом»

Как сообщает Autonews, крупные российские дилеры привезли партию иранских седанов Iran Khodro Dena. По своим характеристикам этот автомобиль превосходит Lada Vesta в топовой версии Sportline, а цена существенно ниже.
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