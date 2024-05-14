Мысли автора по поводу встречи в Белграде жён двух президентов.

Ну вот, не дадут девчатам встретиться по-свойски, наряды обсудить, сумочки там, модные тенденции и всякое другое из разряда гламура! Сразу же приплели политику, да? Уже все, кому не лень, обсудили визит дамы жены хлопца из совсем недалёкой от нас страны в Сербию и её встречу с супругой сербского президента.