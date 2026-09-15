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МИД РФ назвал «дешёвым пиаром» слухи о якобы ударе по поезду Джонсона

МИД РФ назвал «дешёвым пиаром» слухи о якобы ударе по поезду Джонсона

Москва ранее предупреждала западных политиков и чиновников о рисках нахождения на Украине, а заявления западной прессы о якобы ударе российского беспилотника по поезду с Борисом Джонсоном и советниками Мерца являются «дешёвой спекуляцией».

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