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Новые правила техосмотра и ОСАГО вступили в силу. Что нужно знать

Новые правила техосмотра и ОСАГО вступили в силу. Что нужно знать

Страховые компании с 22 августа начали продавать полисы ОСАГО без проверки диагностической карты. Нужно ли теперь приезжать на техосмотр и в каких случаях могут выписать штрафФото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»В России вступили в силу новые правила техосмотра.

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