Новые правила техосмотра и ОСАГО вступили в силу. Что нужно знать

Страховые компании с 22 августа начали продавать полисы ОСАГО без проверки диагностической карты. Нужно ли теперь приезжать на техосмотр и в каких случаях могут выписать штрафФото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»В России вступили в силу новые правила техосмотра.