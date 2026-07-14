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Пятый канал

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«Русскоязычный гимн надежды»: Митя Фомин о своем главном хите

«Русскоязычный гимн надежды»: Митя Фомин о своем главном хите

Певец Митя Фомин признался, что песня «Все будет хорошо», ставшая его визитной карточкой, появилась в непростой период жизни, когда после ухода из группы ему пришлось практически заново строить сольную карьеру.

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