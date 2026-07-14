«Русскоязычный гимн надежды»: Митя Фомин о своем главном хите

Певец Митя Фомин признался, что песня «Все будет хорошо», ставшая его визитной карточкой, появилась в непростой период жизни, когда после ухода из группы ему пришлось практически заново строить сольную карьеру.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии