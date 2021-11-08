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Должности в ВСУ предложили давать офицерам, владеющим английским языком

МОСКВА, 08 ноября 2021, Институт РУССТРАТ. Бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес в эфире YouTube-канала «Исландия» предложил обновить офицерский состав Вооружённых сил Украины, поставив на должности закалённые в боях молодые кадры, владеющие английским языком: «Офицеров, которым необходимо предоставлять возможность изучать английский язык, поскольку они будут выполнять всё больше и больше операций с западными вооружёнными силами, особенно, если мы продолжаем двигаться к членству в НАТО».

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