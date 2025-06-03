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Царьград

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Содержат спирт: агроэксперт предупредил, в каких продуктах есть доля этанола

Содержат спирт: агроэксперт предупредил, в каких продуктах есть доля этанола

Во многих продуктах в той или иной степени содержится спирт. Эксперт предупредил о том, в каких именно привычных продуктах есть доля этанола или "алкоголя".

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