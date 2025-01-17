Казань вошла в топ городов-милионников по доле новостроек за последнюю пятилетку

Казань вошла в десятку городов-милионников по доле жилых домов, построенных за последние пять лет. Она составляет 2,6% среди всей жилой недвижимости города, рассказали «Татар-информу» эксперты сервиса «Яндекс Аренда».
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