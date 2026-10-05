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Мировой дефицит дизтоплива обостряется, в США и ЕС обновляются рекорды цен

Мировой дефицит дизтоплива обостряется, в США и ЕС обновляются рекорды цен

Дефицит дизтоплива в мире усиливается, цены в США и ЕС обновляют рекорды. Так, в последнем средняя стоимость литра достигла 2,23 евро.

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