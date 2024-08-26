В хлевенском пруду Липецкой области рыбаки поймали сома ростом с человека

Везучие любители рыбной ловли поймали в Крещенском пруду, что в Хлевенском районе, сома длиной в человеческий рост – 170 см!Везучие любители рыбной ловли поймали в Крещенском пруду, что в Хлевенском районе, сома длиной в человеческий рост - 170 см! Вес добычи составил 40 кг.
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