В хлевенском пруду Липецкой области рыбаки поймали сома ростом с человека

Везучие любители рыбной ловли поймали в Крещенском пруду, что в Хлевенском районе, сома длиной в человеческий рост – 170 см!Везучие любители рыбной ловли поймали в Крещенском пруду, что в Хлевенском районе, сома длиной в человеческий рост - 170 см! Вес добычи составил 40 кг.