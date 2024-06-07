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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Эргин Атаман был удален в заключительной четверти второго матча с «Олимпиакосом» за ссору с Айзейей Кэнаном

Главный тренер «Панатинаикоса» устроил в заключительной четверти ссору с разыгрывающим «Олимпиакоса» Айзейей Кэнаном, чьи жесты показались ему оскорбительными.

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