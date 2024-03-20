«Величайший британец в истории»: главные правила жизни Черчилля

Британский политик, премьер-министр Уинстон Черчилль ушёл из жизни в возрасте 90 лет. Многих интересовало, как сделать такую головокружительную политическую карьеру и дожить до преклонных лет? Оказывается, на протяжении десятилетий Черчилль придерживался своих собственных правил жизни.
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