«Величайший британец в истории»: главные правила жизни Черчилля

Британский политик, премьер-министр Уинстон Черчилль ушёл из жизни в возрасте 90 лет. Многих интересовало, как сделать такую головокружительную политическую карьеру и дожить до преклонных лет? Оказывается, на протяжении десятилетий Черчилль придерживался своих собственных правил жизни.