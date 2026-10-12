Больше половины лесных пожаров в Свердловской области случились по вине человека

Пожароопасный сезон в Свердловской области длился с 15 апреля по 9 октября. Всего за это время потушили 115 лесных пожаров на общей площади 2,6 тысячи га: в лесах на площади 2,5 тысячи га, на землях иных категорий – 11 га, в населенных пунктах – 3 га.
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