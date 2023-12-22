На Алтае открылся первый иммерсивный спа

22 декабря 2023Редакция «Тонкостей» Гостиничный оператор Cosmos Hotel Group совместно с косметической компанией Natura Siberica в декабре 2023 открыли на Алтае первый иммерсивный спа под брендом Spa by Natura Siberica на территории Cosmos Collection Altay Resort 5*.