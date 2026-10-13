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Спортсменки из Карелии стали обладательницами двух золотых наград на национальном первенстве по муайтай

Информацию об этом подтвердили в карельском бойцовском клубе «Сабай». Так, выступающая в весовой категории до 45 кг Дарья Полозская доказала свое превосходство в решающем поединке против оппонентки из Башкортостана.

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