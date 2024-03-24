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РИАН: В КНР нашли 2 не учтенных ранее советских воинских захоронения

РИАН: В КНР нашли 2 не учтенных ранее советских воинских захоронения

Руководитель представительства Минобороны РФ по организации и ведению военно-мемориальной работы в КНР Андрей Кисенко заявил, что недавно в Китае удалось обнаружить два ранее неучтенных воинских захоронения, пишет РИА Новости.

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