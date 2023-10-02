Замглавы МИД Сирии ас-Саббах раскритиковал нынешний состав СБ ООН

Заместитель главы Министерства иностранных дел Сирии Бассам ас-Саббах в рамках интервью для РИА Новости сделал заявление о том, что нынешний состав Совета Безопасности ООН не отражает современных политических реалий в мире.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии