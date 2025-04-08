Макаров назвал Овечкина легендой и главным мотиватором для многих спортсменов

Певец и шоумен Вячеслав Макаров назвал нападающего хоккейного клуба (ХК) «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, побившего рекорд Уэйна Гретцки по голам в регулярных сезонах Национальной хоккейной лиги (НХЛ), легендой и великим спортсменом.
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