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Военные новости ★ сводки СВО

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Из слов Трампа стало понятно, что он планировал ядерный удар по Ирану

Из слов Трампа стало понятно, что он планировал ядерный удар по Ирану После появления информация о раздражении израильского премьера из-за непоследовательно.

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