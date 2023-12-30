Разрушена критическая инфраструктура, десятки домов пострадали, работа ПВО над городами черепная опасность для гражданского населения.
Уже всем понятно, что массовый ракетный удар по Украине это ответ за потопленный десантный корабль РФ
Комментарии
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Boris Borisov
Я просто промолчу матом мой комментарий к этой статье !
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4 час.
Валентин Мариненко
А что, надо было сначала про.. ать Новочеркасск?
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1 час.
b
borzov
даже хуситы зашугали пиндосов, с их то мощнейшей армией (хуситской, понятное дело, не пиндосской), но наши все ссуть в песок нахлобучить по сурьезному пиндостан....все строят из себя рыцарей прошлых веков (опять же про рыцарей писано в аглицких и прочих гейропейских толмудах, а мы знаем, на что способны даже аглицкие ученые, не говоря уже об историках...нам то они историю какую хорошую написали, все наши цари и генсеки сплошь сатрапы и убийцы, а они белые и пушистые, но, ПЕДЕРАСТЫ, причем, поголовно. Тут Шахназаров написал, что мы де не могем победить запад, в чем я с ним в корне не согласен. Могем, как два пальца об асфальт, было бы желание. Одна пыль останется от этого педерастического запада, вякнуть никто не успеет. Но, там у наших властей дети, деньги, семьи, бляди и прочий мусор. Знакомые, знакомые знакомых и т.д. Поэтому так и живем под санкциями. Я вот думаю, если бы вдруг Пригожину власть досталась в России. Я даже не сомневаюсь, что месяца через три был бы разработан и внедрен в жизнь план....короче, через три месяца от пиндостана бы мало что осталось, разве что самые продвинутые в технологическом плане предприятия типа эпл. Все остальное в труху
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45 мин.
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