Уже всем понятно, что массовый ракетный удар по Украине это ответ за потопленный десантный корабль РФ

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borzov

даже хуситы зашугали пиндосов, с их то мощнейшей армией (хуситской, понятное дело, не пиндосской), но наши все ссуть в песок нахлобучить по сурьезному пиндостан....все строят из себя рыцарей прошлых веков (опять же про рыцарей писано в аглицких и прочих гейропейских толмудах, а мы знаем, на что способны даже аглицкие ученые, не говоря уже об историках...нам то они историю какую хорошую написали, все наши цари и генсеки сплошь сатрапы и убийцы, а они белые и пушистые, но, ПЕДЕРАСТЫ, причем, поголовно. Тут Шахназаров написал, что мы де не могем победить запад, в чем я с ним в корне не согласен. Могем, как два пальца об асфальт, было бы желание. Одна пыль останется от этого педерастического запада, вякнуть никто не успеет. Но, там у наших властей дети, деньги, семьи, бляди и прочий мусор. Знакомые, знакомые знакомых и т.д. Поэтому так и живем под санкциями. Я вот думаю, если бы вдруг Пригожину власть досталась в России. Я даже не сомневаюсь, что месяца через три был бы разработан и внедрен в жизнь план....короче, через три месяца от пиндостана бы мало что осталось, разве что самые продвинутые в технологическом плане предприятия типа эпл. Все остальное в труху