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Минобороны РФ: российские мотострелки выдавили ВСУ из занимаемого ими поселка

Минобороны РФ: российские мотострелки выдавили ВСУ из занимаемого ими поселка

Минобороны рассказало о новых подвигах российских бойцов. Среди них — работа рядового гвардии Алексея Ивандаева, который в составе передовой группы мотострелкового подразделения освобождал населенный пункт от украинских националистов.

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