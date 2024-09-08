Татьяна Монтян: Вторжение в Курскую область дало результаты, но не те

Не знаю, чего на самом деле хотели добиться власти Украины атакой на Курскую область, но добились они того, что в их планы вряд ли входило: приток добровольцев в ВС РФ после вторжения вырос практически вдвое.
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