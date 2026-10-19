Мошенническая атака редко ограничивается одним звонком или подозрительной транзакцией. Обычно это последовательность действий, в которой задействованы технологии, социальная инженерия и человеческая психология.
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