Лоренцо Музетти встретится с Мойзом Куаме во втором круге турнира в Лионе. Сетка здесь . Grand Prix Auvergne-Rhone-Alpes Лион, Франция 19 – 25 октября 2026 ATP 250 Призовой фонд – 757 320 евро Открытые корты, хард 2-й круг.
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