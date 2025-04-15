Рой БПЛА утром 15 апреля атаковал Курск. Что стало с домами в Курске после ночной атаки роя украинских дронов? Территория Курска в ночь на 15 апреля подверглась атаке со стороны ВСУ.
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Рой БПЛА утром 15 апреля атаковал Курск. Что стало с домами в Курске после ночной атаки роя украинских дронов? Территория Курска в ночь на 15 апреля подверглась атаке со стороны ВСУ.